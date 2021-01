Sanremo: petizione di 20mila firme in 48 ore per dire no a figuranti in sala (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Il popolo del web 'insorge' contro l'ipotesi paventata dalla Rai di ingaggiare dei figuranti al posto del pubblico per il prossimo festival di Sanremo. In sole 48 ore, ha infatti già superato le 20mila firme la petizione lanciata su Change.org da Claudio Bellumore, nella quale si eleva un coro di 'no' per chiedere al Governo e a Viale Mazzini di invertire la rotta, anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti i teatri italiani. "La Rai, dopo il 'no' al pubblico nel Teatro Ariston da parte del Prefetto di Imperia, Alberto Intini, sta pensando di ingaggiare dei figuranti al posto del pubblico per il Festival di Sanremo", esordisce il testo dell'appello online. "Visti tutti i Dpcm dei mesi scorsi che vietano lo svolgimento di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - Il popolo del web 'insorge' contro l'ipotesi paventata dalla Rai di ingaggiare deial posto del pubblico per il prossimo festival di. In sole 48 ore, ha infatti già superato lelalanciata su Change.org da Claudio Bellumore, nella quale si eleva un coro di 'no' per chiedere al Governo e a Viale Mazzini di invertire la rotta, anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra tutti i teatri italiani. "La Rai, dopo il 'no' al pubblico nel Teatro Ariston da parte del Prefetto di Imperia, Alberto Intini, sta pensando di ingaggiare deial posto del pubblico per il Festival di", esordisce il testo dell'appello online. "Visti tutti i Dpcm dei mesi scorsi che vietano lo svolgimento di ...

