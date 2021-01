Sanremo 2021, la Rai cerca coppie di figuranti come pubblico: scoppia la polemica sul web (Di lunedì 25 gennaio 2021) Manca sempre meno all’appuntamento musicale e televisivo più atteso dell’anno, il Festival di Sanremo. La Rai, per l’occasione, si è messa alla ricerca di coppie di figuranti conviventi disponibili a presenziare al Teatro Ariston per le cinque serate del 171° festival. In un avviso riportato dall’Ansa, infatti, sarebbero scritte le seguenti parole: “È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”. L’iniziativa lanciata dai vertici Rai e dal direttore artistico Amadeus ha immediatamente suscitato delle polemiche sul web, tanto da portare addirittura ad una petizione su ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Manca sempre meno all’appuntamento musicale e televisivo più atteso dell’anno, il Festival di. La Rai, per l’occasione, si è messa alla rididiconviventi disponibili a presenziare al Teatro Ariston per le cinque serate del 171° festival. In un avviso riportato dall’Ansa, infatti, sarebbero scritte le seguenti parole: “È fondamentale avere il requisito di convivente che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”. L’iniziativa lanciata dai vertici Rai e dal direttore artistico Amadeus ha immediatamente suscitato delle polemiche sul web, tanto da portare addirittura ad una petizione su ...

