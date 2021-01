Samsung Galaxy S21+ 5G e iPhone 12 in offerta Amazon oggi 25 gennaio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Inizia col botto la settimana delle offerte Amazon oggi 25 gennaio, portando subito in dote il top di gamma del colosso di Seul, il Samsung Galaxy S21, nella sua versione Plus 5G. Il dispositivo, nel taglio da 128GB di memoria interna (modello italiano, colorazione Phantom Violet e con caricabatterie da 25W incluso nella confezione, viene proposto dall’e-commerce al prezzo di 984,25 euro, con spedizione gratuita e disponibilità immediata (il che significa che lo riceverete a casa già domani 26 gennaio approfittando dell’opzione di consegna più veloce). Lo sconto sul listino originale ammonta già a 94,75 euro (un affare se pensate che la linea è stata presentata poco meno di 10 giorni fa). Il Samsung Galaxy S21 Plus 5G è venduto e spedito da ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) Inizia col botto la settimana delle offerte25, portando subito in dote il top di gamma del colosso di Seul, ilS21, nella sua versione Plus 5G. Il dispositivo, nel taglio da 128GB di memoria interna (modello italiano, colorazione Phantom Violet e con caricabatterie da 25W incluso nella confezione, viene proposto dall’e-commerce al prezzo di 984,25 euro, con spedizione gratuita e disponibilità immediata (il che significa che lo riceverete a casa già domani 26approfittando dell’opzione di consegna più veloce). Lo sconto sul listino originale ammonta già a 94,75 euro (un affare se pensate che la linea è stata presentata poco meno di 10 giorni fa). IlS21 Plus 5G è venduto e spedito da ...

