Roberta Siragusa, il racconto di un'amica: "La vidi con un occhio nero in estate" (Di lunedì 25 gennaio 2021) I racconti dei testimoni e degli amici, l’ultima serata trascorsa insieme, l’interrogatorio: le indagini sul caso di Roberta Siragusa, la ragazza di 17 anni trovata senza vita in un Burrone di Caccamo (Palermo), continuano. Intanto Pietro Morreale, il 19enne che ieri ha fatto trovare il cadavere parzialmente bruciato della fidanzata, è ora indagato per omicidio: lo riporta l’Ansa. Secondo gli inquirenti è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta la notte tra sabato e domenica. Il giovane, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio delle scorse ore. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara stanno valutando se fermare il giovane che ieri mattina si è presentato in caserma e ha portato i militari ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) I racconti dei testimoni e degli amici, l’ultima serata trascorsa insieme, l’interrogatorio: le indagini sul caso di, la ragazza di 17 anni trovata senza vita in un Burrone di Caccamo (Palermo), continuano. Intanto Pietro Morreale, il 19enne che ieri ha fatto trovare il cadavere parzialmente bruciato della fidanzata, è ora indagato per omicidio: lo riporta l’Ansa. Secondo gli inquirenti è lui il principale indiziato della morte della ragazza avvenuta la notte tra sabato e domenica. Il giovane, assistito dagli avvocati Giuseppe Di Cesare e Angela Maria Barillaro, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio delle scorse ore. Il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e il sostituto Giacomo Barbara stanno valutando se fermare il giovane che ieri mattina si è presentato in caserma e ha portato i militari ...

