Real Madrid | Nacho Fernandez positivo al Covid-19

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il difensore spagnolo delè risultatoal-19, a comunicarlo è stato lo stesso club madrileno. Il club madrileno non ha voluto dare molte notizie specifiche ma si è limitato a comunicare la notizia che in qualche modo complica i piani di mister Zinedine Zidane per i prossimi impegni."IlCF comunica che il giocatoreFernández è risultatoal test-19"caption id="attachment 1058931" align="alignnone" width="3561"(getty images)/caption ITA Sport Press.