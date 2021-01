Napoli, ubriaco aggredisce compagna e figlia: arrestato 46enne (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cartesio per una lite familiare. I poliziotti, all’esterno dell’abitazione, hanno trovato un uomo in stato di alterazione alcolica che ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato; inoltre, hanno accertato che, poco prima, aveva minacciato ed aggredito fisicamente la compagna e la figlia. A. D. B., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza, lesioni e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale e maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Cartesio per una lite familiare. I poliziotti, all’esterno dell’abitazione, hanno trovato un uomo in stato di alterazione alcolica che ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato; inoltre, hanno accertato che, poco prima, aveva minacciato ed aggredito fisicamente lae la. A. D. B.,napoletano con precedenti di polizia, è statoper resistenza, lesioni e minacce aggravate a Pubblico Ufficiale e maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce L'articolo ...

I poliziotti, all’esterno dell’abitazione, hanno trovato un uomo in stato di alterazione alcolica che ha dato in escandescenze minacciandoli e aggredendoli ...

