Live, caso Zenga: Nicolò difende Andrea (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come è andato il confronto tra Nicolò e Jacopo Zenga, figli di Walter Zenga, nel salotto di Live Non è la d’Urso? Ala fine è uscita la verità sull’incontro, andato malissimo, tra Andrea e papà a Dubai, al matrimonio di Jacopo. Il secondogenito dell’ex portiere prende le difese del fratello più piccolo e dice che. Dopo Domenica Live, il caso Zenga “raggiunge” anche Live Non è la d’Urso Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Come è andato il confronto trae Jacopo, figli di Walter, nel salotto diNon è la d’Urso? Ala fine è uscita la verità sull’incontro, andato malissimo, trae papà a Dubai, al matrimonio di Jacopo. Il secondogenito dell’ex portiere prende le difese del fratello più piccolo e dice che. Dopo Domenica, il“raggiunge” ancheNon è la d’Urso Articolo completo: dal blog SoloDonna

