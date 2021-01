La caserma sbarca su Rai 2 | tutto quello che vedremo nella prima edizione del programma

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Rai 2 cerca un nuovo format capace di incollare i più giovani davanti alla tv. Dopo il grande successo del Collegio, e in assenza di Pechino Express, occhi puntati su La. E’ questo il nuovo format chenel mercoledì della rete per cercare di fare incetta di ascolti, e di interazioni social, chiaramente. Nel comunicato stampa della Rai, che ci presenta il nuovo reality della rete, “La” viene descritto come un docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, che propone un ritratto inedito ed esaltante della generazione Z, quella dei post adolescenti. In onda da mercoledì 27 gennaio, alle 21.20 su Rai2, “La” è un esperimento sociale che farà riflettere sui ragazzi compresifascia degli under 30. Parole d’ordine saranno disciplina, doveri, convivenza, ...