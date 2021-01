Iran già a colloquio con Biden? Indiscrezioni… dalla Francia

Leggi su formiche

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Domenica il quotidiano francese Le Figaro ha fatto uscire un’indiscrezione velenosa: da tre settimane sarebbero in corso colloqui backchannel (ossia non ufficiali) tra funzionari americani eiani per il rientro degli Stati Uniti nell’accordo sul congelamento del programma nucleare di Teheran, il Jcpoa. Gli incontri stanno avvenendo a New York – dove si trova il Palazzo di Vetro dell’Onu, istituzione parte in causa dell’accordo firmato oltre che dall’e dagli Usa, da, Regno Unito, Cina e Russia, ossia dai membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (tant’è che il meccanismo di negoziazione arrivato alla stesura dell’intesa nel 2015 si chiamava 5+1, dove era inserita anche la Germania nelle vesti di rappresentate dell’Unione europea). In un’intervista su Repubblica il viceministro degli Esteri ...