Inter: Conte verso lo 'sconto' di pena dopo il litigio con Maresca (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ma se fino a ieri sussisteva il rischio della 'stangatona' per il tecnico leccese, oggi il caso è già stato in parte sgonfiato dai particolari raccontati da 'La Gazzetta dello Sport'. Il merito è di ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ma se fino a ieri sussisteva il rischio della 'stangatona' per il tecnico leccese, oggi il caso è già stato in parte sgonfiato dai particolari raccontati da 'La Gazzetta dello Sport'. Il merito è di ...

Paolo_Bargiggia : Sentire Conte lamentarsi con l'arbitro per un minuto in più o in meno di recupero, poi espulso, quando la sua squa… - Inter : ?? | FORMAZIONE #UdineseInter, ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #FORZAINTER ???? - capuanogio : ?? Nel tunnel dopo la fine di #UdineseInter insulti e quasi contatto fisico tra #Conte e #Maresca, separati dai pres… - YahooSportsIT : VIDEO| L'Inter fa un passo indietro, ora la coppa Italia nel derby contro il Milan - StaffBauscia : Giudice Sportivo: entro domani la squalifica di Conte -