Inps profondo rosso | l’allarme | «Nel bilancio buco di quasi 16 miliardi» Pensioni a rischio

«C'è un buco di quasi 16 miliardi nel bilancio Inps». È allarme rosso sui conti dell'istituto Pensionistico e a parlarne, in un'intervista a Repubblica, è Gugliemo Loy, ex segretario confederale della Uil e attuale presidente del Civ (Consiglio di indirizzo e verifica) dell'Istituto di previdenza. E poi avverte: «Il legislatore dovrebbe intervenire prima di mettere a rischio la sostenibilità e dunque le prestazioni di Inps». Loy parla di un disavanzo di 20 miliardi nelle casse dell'Inps, di questi «ben 15,7 sono un buco creato dalla Cig Covid, una misura straordinaria introdotta dal governo quando ha chiuso il Paese. E che però è stata anticipata da Inps attingendo ai ...

