Il fidanzato di Roberta interrogato tutta la notte. La 17enne ha postato un video prima di morire (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ terminato sollo all’alba di oggi nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese (Palermo) l’interrogatorio di Pietro Morreale, 19 anni, il ragazzo che ieri mattina ha fatto ritrovare in un burrone nelle campagne di Caccamo il cadavere semi carbonizzato della fidanzata, Roberta Siragusa, di 17 anni. Il giovane è stato ascoltato per tutta la notte dal sostituto procuratore di Termini Imerese Giacomo Barbara. Il magistrato sta coordinando le delicate indagini condotte dai carabinieri. Il ragazzo, come riferisce il suo legale, non ha confessato. Adesso si attende la decisione del magistrato. Il cadavere della ragazza è ora all’Istituto di medicina legale di Palermo. Qui, domani mattina, sarà eseguia l’autopsia. Gli inquirenti hanno ascoltato anche il gruppo di amici della coppia che, nonostante la zona rossa, hanno ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) E’ terminato sollo all’alba di oggi nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese (Palermo) l’rio di Pietro Morreale, 19 anni, il ragazzo che ieri mattina ha fatto ritrovare in un burrone nelle campagne di Caccamo il cadavere semi carbonizzato della fidanzata,Siragusa, di 17 anni. Il giovane è stato ascoltato perladal sostituto procuratore di Termini Imerese Giacomo Barbara. Il magistrato sta coordinando le delicate indagini condotte dai carabinieri. Il ragazzo, come riferisce il suo legale, non ha confessato. Adesso si attende la decisione del magistrato. Il cadavere della ragazza è ora all’Istituto di medicina legale di Palermo. Qui, domani mattina, sarà eseguia l’autopsia. Gli inquirenti hanno ascoltato anche il gruppo di amici della coppia che, nonostante la zona rossa, hanno ...

repubblica : Il delitto di Roberta, in estate il fidanzato l'aveva aggredita. 'Lei aveva un occhio nero dopo una scenata di gelo… - Corriere : Roberta, uccisa a 17 anni. «Il fidanzato non ha confessato». La madre: «Lei non meritava questo» - fanpage : Al momento non c'è 'alcun provvedimento' nei confronti di Pietro Morreale, fidanzato di Roberta - Giulia_B : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… - Valsxxxx : RT @ccanggg: lei era roberta siragusa aveva 17 anni è stata uccisa dal suo fidanzato e il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in fon… -