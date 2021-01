Grande Fratello Vip | Dayane Mello è la prima finalista

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 26 gennaio 2021)- GF Vip 5è una delle concorrenti delVip 5. Anche per lei non si tratta della partecipazione ad un reality show. Ecco chi è, da dove arriva e cosa ha fatto finora la ‘vippona’.al GF Vip 5 – Il percorso - Entra nella Casa nella primissima puntata del 14 settembre 2020. - Dopo aver superato un’infinità di nomination e televoti, nella 33° puntata del 18 gennaio 2021 va al televoto, tutto al femminile, per conquistare il primo posto disponibile per la finale del 1° marzo. -supera al televoto Giulia Salemi, Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando ed è ladel GF Vip 5. Le percentuali:45.5%, Salemi 27.2%, Orlando 24.9%, ...