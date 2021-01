Giuseppe Conte martedì mattina al Quirinale per dimettersi (Di martedì 26 gennaio 2021) martedì 26 gennaio Conte si recherà al Quirinale per dimettersi. L’ufficializzazione durante il consiglio dei ministri. Domani alle 9 Conte comunicherà ai suoi Ministri l’intenzione di dimettersi in Consiglio dei ministri, poi verso le 11.30 si recherà al Quirinale e formalizzerà la decisione nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La nota ufficiale di Palazzo Chigi è stata diffusa lunedì sera alle 19.20. Seguiranno consultazioni-lampo con le forze politiche, dal reincarico al premier uscente per un “ter”, fino alla soluzione estrema dello scioglimento delle Camere. Di fronte alla situazione che vive il Paese a causa della pandemia e alla necessità di trovare i rimedi più adeguati per farvi fronte sul piano sanitario, economico e sociale, fare presto ... Leggi su udine20 (Di martedì 26 gennaio 2021)26 gennaiosi recherà alper. L’ufficializzazione durante il consiglio dei ministri. Domani alle 9comunicherà ai suoi Ministri l’intenzione diin Consiglio dei ministri, poi verso le 11.30 si recherà ale formalizzerà la decisione nelle mani del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La nota ufficiale di Palazzo Chigi è stata diffusa lunedì sera alle 19.20. Seguiranno consultazioni-lampo con le forze politiche, dal reincarico al premier uscente per un “ter”, fino alla soluzione estrema dello scioglimento delle Camere. Di fronte alla situazione che vive il Paese a causa della pandemia e alla necessità di trovare i rimedi più adeguati per farvi fronte sul piano sanitario, economico e sociale, fare presto ...

