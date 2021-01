Eagle Pictures: Le novità on demand di febbraio 2021 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Eagle Pictures presente le tante uscite digitali on demand per il mese di febbraio 2021 e tra queste Fukushima e il Talento del calabrone Tantissime le uscite digitali targate Eagle Pictures: ecco le novità on demand in arrivo a febbraio 2021, alcune che vanno ad aggiungersi a quelle già preannunciate. Dopo la pluripremiata serie TV Chernobyl, arriva in Home Video un’altra produzione di grande livello che racconta uno dei più terribili disastri nucleari della storia: dal 4 febbraio arriva Fukushima di Setsurô Wakamatsu, disponibile grazie a Eagle Pictures per l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, iTunes, Prime ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 25 gennaio 2021)presente le tante uscite digitali onper il mese die tra queste Fukushima e il Talento del calabrone Tantissime le uscite digitali targate: ecco leonin arrivo a, alcune che vanno ad aggiungersi a quelle già preannunciate. Dopo la pluripremiata serie TV Chernobyl, arriva in Home Video un’altra produzione di grande livello che racconta uno dei più terribili disastri nucleari della storia: dal 4arriva Fukushima di Setsurô Wakamatsu, disponibile grazie aper l’acquisto digitale sulle piattaforme Apple TV, Chili, Google Play Film, iTunes, Prime ...

tuttoteKit : Eagle Pictures: Le novità on demand di febbraio 2021 #EaglePictures #IlTalentoDelCalabrone #tuttotek - Think_movies : Eagle Pictures: da “Un Sogno per Te” a “Il Talento del Calabrone” le novità in home video di febbraio… - SerialGamerITA : Eagle Pictures: ecco tutte le uscite digitali di febbraio 2021 #eaglepictures - NdSpettacolo : Le uscite digitali di @EaglePictures di febbraio - pressitalia : Le uscite digitali targate Eagle Pictures di febbraio 2021 - Ecco le novità On Demand di Eagle Pictures in arrivo n… -

Ultime Notizie dalla rete : Eagle Pictures EAGLE PICTURES - Le uscite digitali di febbraio 2021 CinemaItaliano.Info Eagle Pictures: Le novità on demand di febbraio 2021

Eagle Pictures rilancia le novità in uscita digitale on demand di febbraio 2021, tra queste anche Fukushima e il Talento del calabrone ...

Eagle Pictures febbraio 2021: tutte le nuove uscite digitali

A febbraio 2021 le proposte di Eagle Pictures si arricchiranno con film e serie TV, come Fukushima, e Il talento del Calabrone.

Eagle Pictures rilancia le novità in uscita digitale on demand di febbraio 2021, tra queste anche Fukushima e il Talento del calabrone ...A febbraio 2021 le proposte di Eagle Pictures si arricchiranno con film e serie TV, come Fukushima, e Il talento del Calabrone.