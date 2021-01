Coronavirus. Galli: “E’ meglio lasciare chiuse le scuole” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa. Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta. Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata. Già così, con il ritardo dei vaccini, l’inverno, le varianti, e il virus che circola dentro e fuori i confini, è un rischio, se non probabile, certamente possibile”. Così, alla Stampa, Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. ”Bisognerà mantenere le misure fino a chiarire l’andamento della curva – aggiunge Galli – che resta incerto ma sempre in crescita. Le misure natalizie hanno avuto un discreto effetto, ma non sono bastate a far calare i contagi, che potrebbero impennarsi in qualsiasi momento anche per immagini dall’estero”. “E’ ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa. Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta. Ogni minima debolezza potrebbe costarci una terza ondata. Già così, con il ritardo dei vaccini, l’inverno, le varianti, e il virus che circola dentro e fuori i confini, è un rischio, se non probabile, certamente possibile”. Così, alla Stampa, Massimo, professore ordinario di Malattie infettive all’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco. ”Bisognerà mantenere le misure fino a chiarire l’andamento della curva – aggiunge– che resta incerto ma sempre in crescita. Le misure natalizie hanno avuto un discreto effetto, ma non sono bastate a far calare i contagi, che potrebbero impennarsi in qualsiasi momento anche per immagini dall’estero”. “E’ ...

LorenzoMalevolt : @Adnkronos Se lui dice che non é tragica vuol dire che stiamo andando benissimo. É come quando il professore di ita… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. - giomo2 : RT @fanpage: Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. - alexfoti : RT @fanpage: Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. - fanpage : Le previsioni di Massimo Galli su quanto sta accadendo in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Galli CORONAVIRUS: tra poco arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l'Infettivologo Massimo GALLI lancia l'ALLARME. I Dettagli iLMeteo.it Walter Ricciardi e Massimo Galli: "Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni"

Davanti alle varianti del Coronavirus e ai ritardi del vaccino occorrono nuove restrizioni. In due differenti interviste, Walter Ricciardi al Messaggero e Massimo Galli alla Stampa, i due virologi lan ...

Covid-19, Galli lancia l’allarme: “Con ritardo del vaccino servono maggiori restrizioni”

"Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa. Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta".

Davanti alle varianti del Coronavirus e ai ritardi del vaccino occorrono nuove restrizioni. In due differenti interviste, Walter Ricciardi al Messaggero e Massimo Galli alla Stampa, i due virologi lan ..."Senza vaccini siamo esposti a un contagio che galoppa e varia in tutta Europa. Si devono mantenere le restrizioni fino a che non si sarà sicuri di essere usciti dalla tempesta".