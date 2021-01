Conte Ter: ci saranno davvero le dimissioni di Conte prima del voto su Bonafede? (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il voto su Bonafede è un voto sul governo” ha spiegato ieri Luigi Di Maio da Lucia Annunziata precisando che va trovata una “soluzione in 48 ore o si va verso il voto”. La soluzione per evitare di andare sotto nel voto sulla relazione dello stato della giustizia a palazzo Madama sarebbe quella della nascita di un governo Conte Ter, con il presidente del Consiglio che sale al Quirinale e dà le dimissioni prima dello scoglio di Bonafede. Ma lui è d’accordo? Conte Ter: ci saranno davvero le dimissioni di Conte? Lo spauracchio delle elezioni viene agitato così tanto che qualcuno vorrebbe che Italia Viva ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ilsuè unsul governo” ha spiegato ieri Luigi Di Maio da Lucia Annunziata precisando che va trovata una “soluzione in 48 ore o si va verso il”. La soluzione per evitare di andare sotto nelsulla relazione dello stato della giustizia a palazzo Madama sarebbe quella della nascita di un governoTer, con il presidente del Consiglio che sale al Quirinale e dà ledello scoglio di. Ma lui è d’accordo?Ter: ciledi? Lo spauracchio delle elezioni viene agitato così tanto che qualcuno vorrebbe che Italia Viva ...

Se faranno un Conte ter, può anche andarmi bene alla sola condizione che CACCINO VIA INCAPACE LAMORGESE. Quanto a bergoglio...... AC