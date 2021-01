Condò: il ko del Napoli non è un caso. E’ l’entusiasmo smarrito in un ambiente sempre di cattivo umore (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su Repubblica, Paolo Condò commenta lo stato del campionato di Serie A, estremamente aperto: ci sono 5 squadre ancora impegnate nel discorso scudetto. E anche il Napoli può rientrare nei giochi, scrive. “Questo è il campionato a venti squadre numero 17, ed era capitato solo tre volte che la squadra in testa al giro di boa avesse raccolto meno dei 43 punti con i quali il Milan si è laureato campione d’inverno. È un dato importante, descrive con i numeri — 5 squadre spendibili nel discorso scudetto, con una chance di rientro per il Napoli se vincesse il recupero e molto rispetto per la Lazio che è distante, ma sta volando — un equilibrio basato sull’imprevedibilità. Del resto, quali certezze potrebbero mai esserci in un campionato che si giocherà senza pubblico dall’inizio alla fine? In cui la regola delle cinque sostituzioni ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 gennaio 2021) Su Repubblica, Paolocommenta lo stato del campionato di Serie A, estremamente aperto: ci sono 5 squadre ancora impegnate nel discorso scudetto. E anche ilpuò rientrare nei giochi, scrive. “Questo è il campionato a venti squadre numero 17, ed era capitato solo tre volte che la squadra in testa al giro di boa avesse raccolto meno dei 43 punti con i quali il Milan si è laureato campione d’inverno. È un dato importante, descrive con i numeri — 5 squadre spendibili nel discorso scudetto, con una chance di rientro per ilse vincesse il recupero e molto rispetto per la Lazio che è distante, ma sta volando — un equilibrio basato sull’imprevedibilità. Del resto, quali certezze potrebbero mai esserci in un campionato che si giocherà senza pubblico dall’inizio alla fine? In cui la regola delle cinque sostituzioni ha ...

