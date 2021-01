ColourPop lancia i trucchi ispirati a Animal Crossing

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 25 gennaio 2021): arriva la linea make up ispirata al videogame. La collezione, in collaborazione con Nintendo, sarà disponibile dal 28 gennaio Una linea di make up per chi ama l’avventura., in collaborazione con Nintendo, ha svelato la nuova collezione di cosmetici dedicati a: New Horizons. La linea include diversi prodotti… L'articolo Corriere Nazionale.