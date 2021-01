Cinque anni senza Giulio Regeni (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio 2016 scompariva Giulio Regeni, 28enne ricercatore italiano che si trovava al Cairo, in Egitto, per lavorare alla tesi di dottorato assegnatagli dall'ateneo di Cambridge sui sindacati indipendenti egiziani. Solo diversi giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpo senza vita fu trovato nella periferia della città, lungo la strada che porta ad Alessandria, con evidenti segni di tortura. La Procura di Roma, guidata da Michele Prestipino, ha chiesto lo scorso 20 dicembre 2020 il rinvio a giudizio per quattro persone, come ha ricordato in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo, per le ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il 25 gennaio 2016 scompariva, 28enne ricercatore italiano che si trovava al Cairo, in Egitto, per lavorare alla tesi di dottorato assegnatagli dall'ateneo di Cambridge sui sindacati indipendenti egiziani. Solo diversi giorni dopo, il 3 febbraio, il suo corpovita fu trovato nella periferia della città, lungo la strada che porta ad Alessandria, con evidenti segni di tortura. La Procura di Roma, guidata da Michele Prestipino, ha chiesto lo scorso 20 dicembre 2020 il rinvio a giudizio per quattro persone, come ha ricordato in un messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «L'azione della Procura della Repubblica di Roma, tra molte difficoltà, ha portato a conclusione indagini che hanno individuato un quadro di gravi responsabilità, che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo, per le ...

