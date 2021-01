Cassa Integrazione Covid | ancora 1 | 2 milioni di persone in attesa di un assegno Cig | gli ultimi aggiornamenti

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Per molti lavoratori prosegue l'relativa alla. Secondo i dati del Civ aggiornati allo scorso novembre 2020 e ripresi dal quotidiano La Repubblica, sono infatti 1,2leche risultanoindi un riscontro in merito al proprio emolumento Inps dopo la grave crisi sanitaria ed economica scatenata dal. Il riferimento va a circa 200.000 pratiche che sarebberoin giacenza presso l'ente pubblico di previdenza. Dati che risultano in aggiornamento, ma sull'esito pendono anche ulteriori 365mila pratiche relative al mese di dicembre e che coinvolgerebbero circa 2di lavoratori. Il dato è relativo a tutte le richieste inviate presso l'Inps a partire ...

riotta : 1,2 milioni di lavoratori senza cassa integrazione #COVID19 @repubblica #scandalo - LegaSalvini : ++ DAGOSPIA: 'I MILIONARI POSSONO USUFRUIRE DELLA CASSA INTEGRAZIONE? SÌ, SE SI TRATTA DELLA FAMIGLIA PALADINO' ++ - LegaSalvini : IL TEMPO: 'CONTE PAGA LA CASSA AI COGNATI' - phibylydia : RT @Azione_it: Il Governo cerca di allargare la maggioranza, nel frattempo ci sono almeno 1,2 milioni di lavoratori ancora in attesa che l’… - ferdiava : #Scoop del #Corriere: ecco il contratto segreto con #Pfizer. Nessuna penale automatica e Germania si fa gli affari… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Integrazione

Ipsoa

Più del periodo 2014-2019 e anche più del triennio 2009-2011. Persi in un anno in regione oltre 40 mila posti di lavoro ...Urge una visione post-Covid per garantire la ripartenza. Nel complesso la domanda (numero di passeggeri che ha usato questo sistema di spostamento) è crollata del 90%, con perdite di ricavi stimate in ...