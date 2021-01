Campionati Italiani Sprint | Giacomo Gabrielli e Lucia Scardoni vincono in tecnica classica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ultima giornata carica di sorprese per idi sci di fondo. L’assenza di Federico Pellegrino (costretto a lasciare anzitempo Clusone a causa di un leggero risentimento muscolare) ha aperto le porte a(Esercito) che ha conquistato l’oro in. La competizione dedicata a Giuseppe Barzasi ha offerto l’occasione al trentino di lanciare un importante segnale in vista dei Mondiali superando il favorito Maicol Rastelli (Esercito), al comando dopo le qualificazioni. Terza posizione per Dietmar Nöckler (Fiamme Oro Moena) che, dopo il successo a squadre, si è confermato in buone condizioni fisiche precedendo Mikael Abraham (Esercito) e il nuovo campione italiano Under 23 Stefano Dellagiacoma (Carabinieri). Seconda ...