Calciomercato, Roma: Dzeko potrebbe rimanere a Trigoria. Verso una pace armata con Fonseca (Di lunedì 25 gennaio 2021) E' una corsa contro il tempo. Sia per la Roma, sia per Edin Dzeko . La 'truce' discussione con Paulo Fonseca ha sicuramente lasciato il segno, ma la situazione legata al futuro del bosniaco (il ...

DiMarzio : #ASRoma, rilancio decisivo per #Reynolds e sorpasso sulla concorrenza: lunedì prevista la chiusura dell'operazione - DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - DiMarzio : Fonseca-Dzeko, lo strappo e l'esclusione contro lo Spezia domani: il punto della situazione in casa #ASRoma - SMontemorra : Roma-Dzeko: è rottura. Attaccante offerto al Barcellona - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? ULTIM’ORA #SkySport ?? #Roma, #Dzeko si allena da solo ???? Il bosniaco potrebbe essere il protagonista degli ultimi giorni… -