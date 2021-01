Arcuri, vaccini in ritardo: “Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri è stato ieri ospite a Live Non è la d’Urso e su Canale 5 è intervenuto a spiegare la situazione dei vaccini e dei ritardi negli arrivi da parte delle case farmaceutiche di cui si parla da settimane. “Stanno trattando 27 Paesi europei come dei poveracci. Togliamoci dalla testa che l’Italia sia più penalizzata di altri“, sottolinea Arcuri che chiarisce come la situazione ritardi valga per tutti i Paesi dell’Unione. “Fino a sabato scorso noi somministravano 80.000 vaccini in media al giorno, questa settimana ne abbiamo somministrati 28mila per la banale ragione che queste aziende non hanno mantenuto i patti. A noi non servono rassicurazioni, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il commissario per l’emergenza Domenicoè stato ieri ospite a Live Non è la d’Urso e su Canale 5 è intervenuto a spiegare la situazione deie dei ritardi negli arrivi da parte delle case farmaceutiche di cui si parla da settimane. “27dei. Togliamoci dalla testa che l’Italia sia più penalizzata di altri“, sottolineache chiariscela situazione ritardi valga per tutti idell’Unione. “Fino a sabato scorso noi somministravano 80.000in media al giorno, questa settimana ne abbiamo somministrati 28mila per la banale ragione che queste aziende non hanno mantenuto i patti. A noi non servono rassicurazioni, ...

