17enne morta a Palermo, scatta il fermo per il fidanzato: è accusato di omicidio (Di lunedì 25 gennaio 2021) La Procura di Termini Imerese ha disposto il fermo di Pietro Morreale, il 19enne indagato per la morte della fidanzata Roberta Siragusa. E' stato il giovane, domenica mattina, a far ritrovare il corpo ...

