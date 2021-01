Texas | medico ruba vaccino per darlo a moglie e amici | licenziato

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) E’ scoppiato un vero e proprio scandalo in, dove unè stato accusato di averto una fiala diModerna per poi destinarlo allae agli. Immediatamente, Hasan Gokal (questo il nome del dottore 48enne) si è giustificato dicendo che il sieroto era danneggiato e la fiala dunque inutilizzabile per le somministrazioni in laboratorio. SportFace.