Serie A, Genoa-Cagliari: probabili formazioni e le ultime dalla scontro salvezza (Di domenica 24 gennaio 2021) scontro salvezza fondamentale al Luigi Ferraris di Genova. Due club rossoblù per i tre punti, pesantissimi, in palio. Genoa-Cagliari è uno snodo cruciale per Davide Ballardini, tecnico arrivato sulla panchina del Grifone dopo l’esonero di Rolando Maran, ed Eusebio Di Francesco, mister dei sardi attualmente in discussione. Un ko in Liguria, infatti, potrebbe mettere seriamente in discussione la sua permanenza sull’isola. Ecco le ultime dal delicatissimo match di Serie A. Le parole della vigilia di Ballardini e Di Francesco Davide Ballardini traccia la via per il suo Genoa: “Dovremo affrontare la partita al massimo perché loro sono arrabbiatissimi dopo risultati negativi nonostante buone prestazioni, come a Firenze. Ci saranno tante difficoltà da superare ma siamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)fondamentale al Luigi Ferraris di Genova. Due club rossoblù per i tre punti, pesantissimi, in palio.è uno snodo cruciale per Davide Ballardini, tecnico arrivato sulla panchina del Grifone dopo l’esonero di Rolando Maran, ed Eusebio Di Francesco, mister dei sardi attualmente in discussione. Un ko in Liguria, infatti, potrebbe mettere seriamente in discussione la sua permanenza sull’isola. Ecco ledal delicatissimo match diA. Le parole della vigilia di Ballardini e Di Francesco Davide Ballardini traccia la via per il suo: “Dovremo affrontare la partita al massimo perché loro sono arrabbiatissimi dopo risultati negativi nonostante buone prestazioni, come a Firenze. Ci saranno tante difficoltà da superare ma siamo ...

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - FANTASYTEAM4 : Si conclude il girone di andata! Oggi alle 12:30 riprendere la giornata di Serie A con l'incontro tra Juventus e… - Profilo3Marco : RT @GenoaCFC: ?? Domenica 24 gennaio ?? Genoa ?? Azalee ?? Serie C Femminile ? Ore 14:30 ?? Stadio 'Gambino' di Arenzano ?? Forza ragazze! ????… - Fantacalciok : Serie A, Genoa – Cagliari: le formazioni ufficiali - Calciodiretta24 : Serie A, Genoa – Cagliari: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Genoa Calciomercato, Papastathopoulos va all'Olympiakos: sfuma il ritorno in Serie A Sky Sport Inter, sempre la stessa musica: perché ha sprecato un'altra chance da primo posto

Come in campo, dove preferisce aspettare e ripartire, sembra quasi che l'Inter voglia evitare la vetta della classifica e continuare a inseguire. Anche se i classici fari spenti sono un'utopia visto c ...

LIVE JUVENTUS - BOLOGNA SERIE A 2020/2021. DIRETTA LIVE. ORARIO, FORMAZIONI, DOVE VEDERLA

PREPARTITA. Juventus - Bologna è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 18:00 allo stadi ...

Come in campo, dove preferisce aspettare e ripartire, sembra quasi che l'Inter voglia evitare la vetta della classifica e continuare a inseguire. Anche se i classici fari spenti sono un'utopia visto c ...PREPARTITA. Juventus - Bologna è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 24 gennaio alle ore 18:00 allo stadi ...