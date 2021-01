Recovery Fund, il controsenso degli aiuti “a fondo perduto”… pagati dai cittadini (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Il nuovo pacchetto di imposte volto a finanziare il Recovery Fund (tra fondo perduto e prestiti) sta prendendo forma ed è stato esplicitato nella decisione del Consiglio Ue – n. 2020/2053 del 14 gennaio – sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo scorso settembre era stato presentato all’Europarlamento un progetto del Consiglio Europeo sulle “risorse proprie”. Approvato con un’ampia maggioranza, era mirato a garantire la dotazione del fondo di ricostruzione anche in seguito all’uscita del Regno Unito – contributore netto per quasi 10 miliardi – dall’Ue. Quattro nuove imposte Per far fronte alla crisi economica dovuta alla pandemia, l’Ue incrementerà straordinariamente i massimali di gettito – ossia le entrate dovute all’imposizione fiscale – fino al 31 dicembre 2058. Aumentando dello 0,6% le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 24 gennaio 2021) Roma, 24 gen – Il nuovo pacchetto di imposte volto a finanziare il(traperduto e prestiti) sta prendendo forma ed è stato esplicitato nella decisione del Consiglio Ue – n. 2020/2053 del 14 gennaio – sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Lo scorso settembre era stato presentato all’Europarlamento un progetto del Consiglio Europeo sulle “risorse proprie”. Approvato con un’ampia maggioranza, era mirato a garantire la dotazione deldi ricostruzione anche in seguito all’uscita del Regno Unito – contributore netto per quasi 10 miliardi – dall’Ue. Quattro nuove imposte Per far fronte alla crisi economica dovuta alla pandemia, l’Ue incrementerà straordinariamente i massimali di gettito – ossia le entrate dovute all’imposizione fiscale – fino al 31 dicembre 2058. Aumentando dello 0,6% le ...

borghi_claudio : Ma non mi dite che a qualcuno sta cominciando a venire il LIEVISSIMO sospetto che il recovery fund sia una fregatura. - Mov5Stelle : Noi oggi non vediamo un’alternativa a Conte per diversi motivi. È la persona che tiene unita la maggioranza rispe… - borghi_claudio : Una delle balle più frequenti che girano ogni giorno in televisione è che 'abbiamo ottenuto la parte più grande del… - bruno_luckn : RT @IlPrimatoN: Il Recovery Fund, oltre a causare ancor più austerità da parte dei burocrati europei, porterà ad un incremento della tassaz… - Sergiof42272531 : RT @IlPrimatoN: Il Recovery Fund, oltre a causare ancor più austerità da parte dei burocrati europei, porterà ad un incremento della tassaz… -