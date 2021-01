Pirlo: "Ko con l'Inter? La Juve è forte e il destino è nelle nostre mani" (Di domenica 24 gennaio 2021) Due gol arrivati dai centrocampisti, forse Pirlo ha trovato la quadra nel reparto. La Juve ha battuto il Bologna 2 - 0 con le firme di Arthur e McKennie , avvicinandosi alla vetta occupata dal Milan ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 gennaio 2021) Due gol arrivati dai centrocampisti, forseha trovato la quadra nel reparto. Laha battuto il Bologna 2 - 0 con le firme di Arthur e McKennie , avvicinandosi alla vetta occupata dal Milan ...

ZZiliani : L’avevo già scritto dopo due mancate espulsioni di #Bentancur, ma oggi con #Arthur c’è stata l’ufficialità: quando… - juventusfc : Si parte alle 14.30 con le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveBologna! ???????? - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «La corsa per il titolo si fa sulle prime 5-6 squadre, ma in questo momento il Milan è da batter… - chj1897com : #Pirlo post #JuveBologna: 'Il rientro di #Chiellini è stato molto importante, erano anni che non faceva quattro par… - LuigiBevilacq17 : RT @ZZiliani: L’avevo già scritto dopo due mancate espulsioni di #Bentancur, ma oggi con #Arthur c’è stata l’ufficialità: quando un arbitro… -