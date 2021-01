Parma-Sampdoria 0-2, Ranieri: “Dobbiamo continuare così, il rinnovo non è un problema” (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il mio rinnovo non è un problema. Ho voglia di restare a Genova, qui sto bene. Dobbiamo salvarci. Dobbiamo continuare così senza fermarci”. Queste le dichiarazioni del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Parma. Decimo posto e seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati: “Da diverso tempo non riuscivamo a trovare continuità – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – In settimana ho posto l’accento su questo aspetto e sulla fase difensiva. Non possiamo infatti subire sempre gol, anche oggi abbiamo rischiato di fare ‘fesserie’ e in settimana ne parleremo”. Ora arriva la Juventus: “Dobbiamo fare la nostra partita, ci sta perdere contro di loro ma vogliamo giocarcela. ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Il mionon è un. Ho voglia di restare a Genova, qui sto bene.salvarci.senza fermarci”. Queste le dichiarazioni del tecnico dellaClaudiodopo la vittoria per 2-0 sul campo del. Decimo posto e seconda vittoria consecutiva per i blucerchiati: “Da diverso tempo non riuscivamo a trovare continuità – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – In settimana ho posto l’accento su questo aspetto e sulla fase difensiva. Non possiamo infatti subire sempre gol, anche oggi abbiamo rischiato di fare ‘fesserie’ e in settimana ne parleremo”. Ora arriva la Juventus: “fare la nostra partita, ci sta perdere contro di loro ma vogliamo giocarcela. ...

