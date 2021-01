“Non solo un traditore…”. C’è Posta per Te, polemica in studio per la storia di Alessandro. E dopo la puntata si scopre chi è davvero. Pubblico basito (Di domenica 24 gennaio 2021) C’è Posta per Te, la storia di Alessandro colpisce l’opinione pubblica. Scoppia la polemica dopo le affermazioni di Alessandro, non solo traditore pentito ma anche convinto no vax. La terza puntata del programma di Maria De Filippi riesce a fare ‘colpo’ e sollevare interessanti dibattiti anche in merito all’emergenza sanitaria ancora in corso. Scopriamo cosa è accaduto. Il profilo Facebook di Alessandro parla chiaro e non fa sorgere dubbi: lui è un convinto no vax: “solo in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie. La vera paura la creano i media controllati, cerchiamo di aprire gli occhi”. dopo le affermazioni di Alessandro si è sollevata una vera e propria ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) C’èper Te, ladicolpisce l’opinione pubblica. Scoppia lale affermazioni di, nontraditore pentito ma anche convinto no vax. La terzadel programma di Maria De Filippi riesce a fare ‘colpo’ e sollevare interessanti dibattiti anche in merito all’emergenza sanitaria ancora in corso. Scopriamo cosa è accaduto. Il profilo Facebook diparla chiaro e non fa sorgere dubbi: lui è un convinto no vax: “in Italia si crea il terrore, che serve per creare zombie. La vera paura la creano i media controllati, cerchiamo di aprire gli occhi”.le affermazioni disi è sollevata una vera e propria ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Juve, non solo Dzeko: i due giocatori che Pirlo voleva a tutti i costi Calciomercato.com Lombardia zona rossa, l’altro errore sui dati: così alcuni comuni milanesi si sono ritrovati con migliaia di positivi in più nei database

Il pasticcio di Regione Lombardia sui dati dei contagi da Covid è senza fine. Non solo, come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità, erano sballati quelli che gli uffici guidati da Attilio Fontana ...

L'arancione brucia oltre 200 mila euro per gli agriturismo di Campagna Amica

Costa oltre 200mila euro (solo per il pranzo) ai 150 agriturismi Campagna Amica Sardegna, il passaggio di domenica da zona gialla ad arancione con 24 ore di preavviso.Oltre il danno la beffa perché ve ...

