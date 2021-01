Milan-Atalanta 0-3 | gol e highlights 19^ giornata Serie A | Video

(Di domenica 24 gennaio 2021)ULTIME NEWS - Gol edi0-3. Seconda sconfitta stagionale per i ragazzi di Stefano Pioli. Rivediamo tutto nel0-3: gol e(19^A)Pianeta

acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - ruiu19 : A due ore da Milan-Atalanta tutti i quotisti danno nettamente favoriti gli ospiti. Mi sapete spiegare perché? - sportli26181512 : CorSera - Milan travolto, l’Atalanta è una maledizione: una brutta botta da metabolizzare in fretta: È andata male,… - ngigneGra : Ho visto 2 partite serie del Milan, contro la Juve e contro l’Atalanta. In entrambi i casi #theohernandez è stato s… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Atalanta

Serie A, negli anticipi della 19.a due risultati importanti in ottica salvezza: la Fiorentina batte il Crotone. Spezia lotta ma soccombe ...Pesante sconfitta per il Milan, in casa contro l'Atalanta. I rossoneri incappano nella terzo k.o. stagionale, con un dato assai curioso.