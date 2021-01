LIVE Sport Invernali, DIRETTA 24 gennaio: grande Sighel nello short track. Podi Brignone e Kevin Fischnaller (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:00 short track – L’Italia conclude in bellezza questi Campionati Europei con un fantastico argento nella staffetta maschile, gli azzurri sono rimasti dietro solo all’Olanda, ma sono riusciti a precedere la Russia. La compagine Italiana torna a casa con tre medaglie d’argento e con una medaglia di bronzo! 15.50 BIATHLON – La 15 km mass start maschile di biathlon disputata ad Anterselva e valida quale ultima prova della tappa italiana della Coppa del Mondo 2020-2021 sorride al norvegese Johannes Boe, che vince in 35’44?3 e rifila 31?3 al francese Quentin Fillon Maillet, secondo, e 44?2 allo sloveno Jakov Fak, terzo. Indietro gli azzurri: 15° Lukas Hofer a 1’16?3, 21° Didier Bionaz a 1’52?4. 15:45 short track- Medaglia di bronzo per la ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00– L’Italia conclude in bellezza questi Campionati Europei con un fantastico argento nella staffetta maschile, gli azzurri sono rimasti dietro solo all’Olanda, ma sono riusciti a precedere la Russia. La compagine Italiana torna a casa con tre medaglie d’argento e con una medaglia di bronzo! 15.50 BIATHLON – La 15 km mass start maschile di biathlon disputata ad Anterselva e valida quale ultima prova della tappa italiana della Coppa del Mondo 2020-2021 sorride al norvegese Johannes Boe, che vince in 35’44?3 e rifila 31?3 al francese Quentin Fillon Maillet, secondo, e 44?2 allo sloveno Jakov Fak, terzo. Indietro gli azzurri: 15° Lukas Hofer a 1’16?3, 21° Didier Bionaz a 1’52?4. 15:45- Medaglia di bronzo per la ...

Live Verona-Napoli 1-1 Dimarco risaccata l'errore con un gol

Nel Napoli che affronta il Verona al Bentegodi non ci sono molte novità. Meret, Maksimovic e Hysaj in campo per Ospina, Manolas e Rui. Gattuso va in campo quasi con la ...

