LIVE Biathlon, Mass start Anterselva in DIRETTA: Johnannes Boe vince in scioltezza, Hofer crolla all'ultimo poligono (Di domenica 24 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42 15esima piazza per un deluso Hofer a 1'16 e di poco alle spalle di un altro insoddisfatto Laegreid. Bionaz 21esimo a 1'52" 15.41 Fak mantiene il podio a 44? mentre dietro Christiansen vince la volata su Peiffer al fotofinish, davanti a Bjoentegaard e Doll. 15.40 vince Johannes Boe che tira un grosso sospiro di sollievo oggi, sia mentalmente che in chiave classifica generale. Secondo QFM a 31?. 15.39 Doll e Bjoentegaard si sono riportati su Peiffer e Christiansen e sarà doppia sfida Italia-Norvegia per il quarto posto, ma Fak non è lontano! Hofer crollato in 15esima posizione 15.38 Johannes passeggia e senza sforzi guadagna pesantemente sul francese, vittoria in ghiaccio. 15.37 Ancora un errore per Bionaz che resta in zona ...

