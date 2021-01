Hellas Verona, Juric: “Partita stupenda, giocato un bel calcio. Zaccagni è cresciuto tantissimo”” (Di domenica 24 gennaio 2021) L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric parla a Sky dopo la vittoria contro il Napoli: "Abbiamo fatto una Partita stupenda, da 3-4 settimane abbiamo iniziato a giocare meglio, non era facile perchè il Napoli è una squadra completa. Questa è veramente una bella vittoria. C'è stato un periodo in cui siamo eravamo in emergenza, adesso dove possiamo arrivare dipende da noi. Non succederà niente di eclatante sul mercato. Barak mi piace farlo giocare più avanti perchè si inserisce meglio, può essere più pericoloso. Zaccagni è cresciuto in maniera impressionante, rispetto ad un anno e mezzo fa è un altro giocatore.caption id="attachment 1080643" align="alignnone" width="6706" Juric, Getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 24 gennaio 2021) L'allenatore dell'Ivanparla a Sky dopo la vittoria contro il Napoli: "Abbiamo fatto una, da 3-4 settimane abbiamo iniziato a giocare meglio, non era facile perchè il Napoli è una squadra completa. Questa è veramente una bella vittoria. C'è stato un periodo in cui siamo eravamo in emergenza, adesso dove possiamo arrivare dipende da noi. Non succederà niente di eclatante sul mercato. Barak mi piace farlo giocare più avanti perchè si inserisce meglio, può essere più pericoloso.in maniera impressionante, rispetto ad un anno e mezzo fa è un altrore.caption id="attachment 1080643" align="alignnone" width="6706", Getty/caption ITA Sport Press.

