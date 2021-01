Gattuso | «Insigne? Oggi non è stato brillantissimo | deve voltare pagina»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta contro il Verona al Bentegodi, l’allenatore del Napoli, Rino, ha parlato in conferenza stampa. Che è successo? «Nel primo tempo abbiamo provato ad andare in verticale, il piano gara era questo ed èfatto anche bene. Nel secondo tempo non ci siamo mai andati e ci siamo fatti fare male da soli, con palle perse. Se vai a giocare con loro sul contatto fisico è il loro pane, non il nostro. Fisicamente ci hanno surclassati». Avete pagato gli sforzi di Supercoppa? «Sarebbe troppo facile cercare degli alibi, nonostante abbiamo giocato qualche partita in più. Alle prime difficoltà la squadra non riesce a dare lettura al pericolo, e la responsabilità è anche mia». È una squadra anche discontinua. «È quello che ho detto prima, ci sta mancando la qualità. Si parla tanto di moduli, ma penso che il problema sia ...