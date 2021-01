Franco Baresi, chi è la leggenda del Milan: la sua storia, cosa fa oggi (Di domenica 24 gennaio 2021) . Scopriamo di più sul calciatore, bandiera della squadra rosso nera, sulla sua carriera professionale e sulla sua vita oggi. Storico capitano del Milan, Baresi ha giocato per tutta la carriera con la maglia di questa squadra, nel ruolo di difensore. L’ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021) . Scopriamo di più sul calciatore, bandiera della squadra rosso nera, sulla sua carriera professionale e sulla sua vita. Storico capitano delha giocato per tutta la carriera con la maglia di questa squadra, nel ruolo di difensore. L’ex L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo p… - epicoautomatico : Franco Baresi capitò in un ristorante di Barcellona fosse più lento possibile. Ad un certo periodo, non superiore a… - damy85twit : RT @ItaliaRai: Stasera a #chetempochefa due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: Beppe e Franco Baresi! ?? Domen… - ItaliaRai : Stasera a #chetempochefa due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: Beppe e Franco Baresi!… - chetempochefa : RT @chetempochefa: Due fratelli e due bandiere, una storia unica del calcio italiano: a #CTCF Beppe e Franco #Baresi! Vi aspettiamo per qu… -