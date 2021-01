Firenze, coniugi uccisi e fatti a pezzi: indagati due familiari (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuova svolta nel caso dei coniugi uccisi e poi fatti a pezzi a Firenze. indagati il figlio della coppia e il fratello della fidanzata. Sarebbe arrivata una nuova svolta nell’omicidio dei due coniugi Shpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni. La coppia era scomparsa 5 anni fa a Firenze. I resti sono stati ritrovati a L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuova svolta nel caso deie poiil figlio della coppia e il fratello della fidanzata. Sarebbe arrivata una nuova svolta nell’omicidio dei dueShpetim e Teuta Pasho, 54 e 52 anni. La coppia era scomparsa 5 anni fa a. I resti sono stati ritrovati a L'articolo proviene da YesLife.it.

