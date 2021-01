Emma Marrone e la rivelazione alla Toffanin | Le paure vissute

Leggi su kronic

(Di domenica 24 gennaio 2021), in un’intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”, rivela a Silviacose di cui non aveva mai parlato E.(Instagram)nuela, nota semplicemente come, è una cantante italiana. Ha intrapreso la carriera da solista tra il 2009 e il 2010, vincendo la nona edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi”. Questa vittoria le ha permesso di firmare un contratto con la casa discografica “Universal Music Group”. Ha partecipato a due edizioni di Sanremo, la prima insieme ai Modà piazzandosi secondi con la canzone “Arriverà”, mentre la seconda ottenne il primo posto con “Non è l’Inferno”. Nel 2014 è stata scelta come rappresentante del nostro Paese all’ “Euro Song Contest” con il brano “La mia città”. Nel ...