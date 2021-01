Crisi di governo, Pd stanco di aspettare Conte. "Nuovi gruppi o su giustizia salta tutto" (Di domenica 24 gennaio 2021) Il vicesegretario Orlando mette nel mirino il Guardasigilli Bonafede: "Serve un segnale forte altrimenti si va a sbattere" Leggi su quotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Il vicesegretario Orlando mette nel mirino il Guardasigilli Bonafede: "Serve un segnale forte altrimenti si va a sbattere"

