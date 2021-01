Covid Lombardia | Sala sul calcolo dell' Indice Rt | ' La Regione mostri i dati | i lombardi devono sapere'

(Di domenica 24 gennaio 2021) 'Lafaccia vedere i' : il sindaco di chiede chiarezza sul'. In un suo post su Instagram,ha infatti parlato del presunto errore diRt che per una ...

fattoquotidiano : Ad accorgersi che i dati dei malati Covid della Lombardia erano sbagliati è stata una giovane sindaca con la passio… - Agenzia_Ansa : Braccio di ferro tra @FontanaPres e il ministro @robersperanza . 'Chiederemo risarcimenti' dice il governatore del… - valigiablu : Covid, Lombardia errore nel calcolo dell’Rt: migliaia di guariti sono stati conteggiati come ancora positivi… - vitcastagna : RT @mgabrielladavid: Altro disastro della Giunta Leghista in Lombardia ...?? Inutilizzate 900 mila dosi di anti-influenzale costo 10 milio… - BLIND_DATA24 : RT @Cartabellotta: 3 precisazioni tecniche su querelle #Governo #Lombardia: ??Indicatori monitoraggio sono 21 ??Indice #Rt (con vari limiti)… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

I provvedimenti, in vigore da oggi, collocano in area arancione le Regioni Lombardia e Sardegna e confermano sempre in area “arancione” Calabria, Emilia Romagna e Veneto. Da oggi la ripartizione delle ...Con le ultime ordinanze firmate oggi sono, inoltre, entrate in fascia arancione anche la Sardegna e la Lombardia, che prima erano rispettivamente in fascia gialla e rossa. Sono 14 le Regioni in area a ...