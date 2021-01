Basket, Serie A1 2020/2021, Trieste-Sassari 82-103: cronaca e tabellino (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Banco di Sardegna Sassari ha messo a segno un colpo al di fuori delle mura amiche, superando l’Allianz Pallacanestro Trieste per 82-103. La compagine isolana ha condotto nel migliore dei modi uno scontro complesso, risolvendolo grazie alle giocate sopra la media di uno Spissu ispirato (28 punti), oltre che contando sulle doti realizzative di Bilan autore di 20 punti complessivi. Il tandem Delia-Alviti ha garantito qualità e realizzazioni per i padroni di casa, mai però decisivi nei momenti clou dell’incontro. La disputa tra le due compagini ha rappresentato i massimi livelli della Serie A1 2020/2021, giunta alla diciassettesima giornata: due squadre in forma, ricca di talento e in lotta per le zone alte della classifica generale. Sesto successo consecutivo per la Dinamo, fautrice dell’ennesimo ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Il Banco di Sardegnaha messo a segno un colpo al di fuori delle mura amiche, superando l’Allianz Pallacanestroper 82-103. La compagine isolana ha condotto nel migliore dei modi uno scontro complesso, risolvendolo grazie alle giocate sopra la media di uno Spissu ispirato (28 punti), oltre che contando sulle doti realizzative di Bilan autore di 20 punti complessivi. Il tandem Delia-Alviti ha garantito qualità e realizzazioni per i padroni di casa, mai però decisivi nei momenti clou dell’incontro. La disputa tra le due compagini ha rappresentato i massimi livelli dellaA1, giunta alla diciassettesima giornata: due squadre in forma, ricca di talento e in lotta per le zone alte della classifica generale. Sesto successo consecutivo per la Dinamo, fautrice dell’ennesimo ...

zazoomblog : LIVE Trieste-Dinamo Sassari 82-103 Serie A basket in DIRETTA: il Banco passa all’Allianz Dome con 28 punti di Marco… - princigallomich : BASKET SERIE A2 – I RISULTATI, LE CLASSIFICHE AGGIORNATE E IL PROSSIMO TURNO. IL PUNTO SUL CAMPIONATO - infoitsport : Treviso-Olimpia Milano oggi: orario, tv, programma, streaming Serie A basket - infoitsport : LIVE Treviso-Olimpia Milano 75-75, Serie A basket in DIRETTA: non si sblocca l'equilibrio a 5 dalla fine - infoitsport : LIVE Treviso-Olimpia Milano 77-82, Serie A basket in DIRETTA: LeDay e Rodriguez danno la vittoria a Milano -