Allerta valanghe sulle Alpi lombarde L'Arpa: siamo a livello 4 (su 5 totali) (Di domenica 24 gennaio 2021) Sull'arco Alpino dell'intera Lombardia torna a essere molto elevato il rischio di valanghe dopo le abbondanti precipitazioni nevose dell'altra notte. Ora é indicato a un livello «4 grave» su una scala europea di cinque gradini.

