Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2021 ore 18 | 30

(Di sabato 23 gennaio 2021)DEL 23 GENNAIOORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. APRIAMO CON IL TRAFFICO CIRCONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI VI INVITIAMO, INOLTRE, A PRESTARE ATTENZIONE SULL’A1 MILANO NAPOLI PER LA PRESENZA DI PIOGGIA NEL TRATTO TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONENORD E CEPRANO PASSIAMO ATORNA DOMANI DOMENICA 24 GENNAIO L’APPUNTAMENTO CON LE GIORNATE ECOLOGICHE. DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30 SARÀ VIETATO CIRCOLARE NELLA FASCIA VERDE. IL DIVIETO VALE ANCHE IN CASO DI PERMESSO DI ACCESSO E ...