Vaccini Pfizer, Arcuri annuncia: "Pronti ad andare in tribunale" (Di sabato 23 gennaio 2021) Il commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, ha annunciato di essere pronto ad andare in tribunale in merito alla questione del ritardo dei Vaccini Pfizer Il commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19, Domenico Arcuri, è tornato a parlare del vaccino Pfizer-BioNTech ai microfoni de La Stampa. "La riduzione del 20% della fornitura dei Vaccini Pfizer L'articolo proviene da Inews.it.

riotta : Ma si, denunciamo @pfizer al Tar del Lazio, trasciniamoli in giudizio, mandiamo avvocati, sequestriamo i vaccini, c… - RaiNews : La rabbia di Arcuri: 'Non mi fido più di Pfizer' - ilfoglio_it : Invece di perdere tempo a fantasticare su cause contro Pfizer e a polemizzare con la Germania, Speranza e Arcuri fa… - giovcusumano : RT @mdimagritt: Questo è il 20esimo giorno in cui giornali e media parlano di una crisi di governo lunare creata da un mitomane mosso da ch… - DanteFasci : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA – In Usa come in Europa i contratti sono stipulati tenendo conto il numero di dosi e non di fiale -