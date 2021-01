Rt in Lombardia, Moratti vs Speranza: «Voleva che ci attribuissimo l'errore» (Di sabato 23 gennaio 2021) «Sono indignato - ha insistito il presidente della Regione - da quello che leggo e dalle false notizie offensive per la Lombardia e per le persone che ci lavorano». Letizia Moratti, invece, ha ... Leggi su milano.corriere (Di sabato 23 gennaio 2021) «Sono indignato - ha insistito il presidente della Regione - da quello che leggo e dalle false notizie offensive per lae per le persone che ci lavorano». Letizia, invece, ha ...

stanzaselvaggia : Passa la proposta di Letizia Moratti di dare la precedenza per i vaccini alle regioni col pil più alto: la Lombardi… - RegLombardia : Comunicazioni del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e della vicepresidente Letizia Moratti - LiaQuartapelle : La Lombardia è in zona rossa perché Fontana&Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le perso… - nicolaebasta : RT @catlatorre: Ma quindi ci penserà la Lega di Salvini, Moratti, e Fontana a risarcire i lombardi chiusi in casa con la zona rossa per i d… - malumichi : RT @Deputatipd: #Lombardia in zona rossa perché #Fontana e Moratti si sono dimenticati di sottrarre dal numero dei malati le persone che gu… -