Rookie MotoGP, la sfida dei debuttanti nel 2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) I Rookie della MotoGP 2021 portano tutti un gran potenziale sulle loro spalle. I Rookie, o debuttanti, sono coloro che si affacciano alla categoria per la prima volta. Sono spesso giovani affamati vogliosi di confrontarsi con i migliori piloti del mondo nella massima categoria e, perché no, sorprendere i veterani come successo negli ultimi anni. I loro nomi sono Enea Bastianini, Luca Marini e Jorge Martin e tutti e tre si sono accasati in Ducati. La Moto2 come grande trampolino di lancio ai Rookie della MotoGP Pieni di talento, questi ragazzi devono ringraziare Dorna e la sua capacità di allestire una categoria davvero propedeutica alla MotoGP come la Moto2. Denigrata da molti, la classe di mezzo offre un livello altissimo testimoniato dai ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Idellaportano tutti un gran potenziale sulle loro spalle. I, o, sono coloro che si affacciano alla categoria per la prima volta. Sono spesso giovani affamati vogliosi di confrontarsi con i migliori piloti del mondo nella massima categoria e, perché no, sorprendere i veterani come successo negli ultimi anni. I loro nomi sono Enea Bastianini, Luca Marini e Jorge Martin e tutti e tre si sono accasati in Ducati. La Moto2 come grande trampolino di lancio aidellaPieni di talento, questi ragazzi devono ringraziare Dorna e la sua capacità di allestire una categoria davvero propedeutica allacome la Moto2. Denigrata da molti, la classe di mezzo offre un livello altissimo testimoniato dai ...

