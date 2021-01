Pfizer, serve più trasparenza Le colpe dell'Unione Europea (Di sabato 23 gennaio 2021) La scorta della polizia, in diretta Tv, alle prime dosi dei vaccini Pfizer arrivate in Italia a fine dicembre ce la ricordiamo tutti. La campagna di vaccinazione iniziata già dalla prima decade di gennaio al ritmo di circa 80-90.000 somministrazioni giornaliere, oggi si è arenata, perché aspettiamo Godot. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 23 gennaio 2021) La scortaa polizia, in diretta Tv, alle prime dosi dei vacciniarrivate in Italia a fine dicembre ce la ricordiamo tutti. La campagna di vaccinazione iniziata già dalla prima decade di gennaio al ritmo di circa 80-90.000 somministrazioni giornaliere, oggi si è arenata, perché aspettiamo Godot. Segui su affaritaliani.it

Ritardi e tagli Pfizer, serve riprogrammare Vaccini, slitta l'avvio per gli over 80 L'Eco di Bergamo ARCURI, 'SERVONO I VACCINI. PFIZER INADEMPIENTE'

LA LOMBARDIA TORNA IN ZONA ARANCIONE. BOCCIA, ‘I DATI FORNITI ERANO INCOMPLETI’. MORATTI, ‘NESSUNA RETTIFICA, SOLO UNA RIVALORIZZAZIONE DEI DATI’ La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfize ...

Il vaccino anti Covid ci cambia il Dna? Smontata la bufala No Vax

Il vaccino contro il Covid cambia il Dna? La bufala che circola sul web è stata smontata pezzo dopo pezzo."Non c'è alcuna possibilità".

