Moratti: «Vaccini? Per semplificare, ho usato il termine Pil, ma intendevo parlare dei lavoratori» (Di sabato 23 gennaio 2021) La neo assessora al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha rilasciato un'intervista a Repubblica. E' a capo dell'assessorato da due settimane soltanto ma ha già fatto parlare abbondantemente di sé per la questione Vaccini. La Moratti ha scritto ad Arcuri chiedendo che le dosi fornite alle regioni fossero ripartite in base al Pil. Salvo poi fare marcia indietro e rettificare la lettera dopo l'esplosione delle naturali polemiche conseguenti. Oggi spiega a Repubblica che si è trattato di un malinteso, anzi, di una strumentalizzazione delle sue parole. «È stata strumentalizzata una frase, estrapolata senza tener conto del contesto e del significato che avrei voluto dare a una parola. Nella lettera che ho scritto al commissario Arcuri ho specificato in maniera chiara quello che intendevo:

