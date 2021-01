Juventus Bologna probabili formazioni, Pirlo conferma Kulusevski punta (Di sabato 23 gennaio 2021) Juventus Bologna probabili formazioni – Torna la Serie A. Dopo il primo trofeo da allenatore, arrivato con la vittoria in Supercoppa, Pirlo ha bisogno di dare conferme in campionato. La batosta subita contro l’Inter ha complicato la lotta scudetto. I bianconeri devono reagire e non possono più sbagliare. Pirlo però dovrà ancora fare a meno di Dybala, De Ligt e Alex Sandro. Anche se potrebbero arrivare presto aggiornamenti sui due positivi al Covid. Juventus Bologna probabili formazioni, chi gioca Pirlo si avvia a confermare il recuperato Cuadrado in difesa. Torna a disposizione Demiral, che si giocherà una maglia con Chiellini accanto a Bonucci, con Danilo sull’out mancino. McKennie e ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 23 gennaio 2021)– Torna la Serie A. Dopo il primo trofeo da allenatore, arrivato con la vittoria in Supercoppa,ha bisogno di dare conferme in campionato. La batosta subita contro l’Inter ha complicato la lotta scudetto. I bianconeri devono reagire e non possono più sbagliare.però dovrà ancora fare a meno di Dybala, De Ligt e Alex Sandro. Anche se potrebbero arrivare presto aggiornamenti sui due positivi al Covid., chi giocasi avvia are il recuperato Cuadrado in difesa. Torna a disposizione Demiral, che si giocherà una maglia con Chiellini accanto a Bonucci, con Danilo sull’out mancino. McKennie e ...

